На Манхэттене три человека пострадали при стрельбе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в результате стрельбы на Манхэттене в воскресенье, сообщает полиция Нью-Йорка.

По информации полиции, инцидент произошел в 16.40 по местному времени (00.40 мск). В результате стрельбы пострадали два человека. Третий мужчина, предположительно, был ранен непреднамеренно.

Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

На данный момент полиция не произвела задержаний, разыскиваются двое подозреваемых.

В свою очередь, телеканал CBS сообщает, что между двумя мужчинами произошла ссора, после чего один из них достал оружие и начал стрелять.