Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Афганские военные рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования соотечественникам, чьи близкие погибли в результате атаки на отель в Кабуле.

"В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших…", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства сообщил, что власти окажут помощь семьям погибших.

Порошенко также добавил, что МИД направил в Кабул украинского консула из Душанбе с целью выяснения подробностей случившегося.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, в свою очередь, сообщил, что ведется работа с правоохранительными органами Афганистана для установления обстоятельств террористического акта. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter. Климкин решительно осудил трагедию в Кабуле и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По последним данным, погибли 18 человек, среди них 14 иностранцев. Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России