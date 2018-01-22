В шведском городе Мальме прогремел взрыв около офисного здания

СТОКГОЛЬМ, 22 янв — РИА Новости, Людмила Божко. Взрыв прогремел в воскресенье вечером около офисного здания в микрорайоне Розенгорд в Мальмё на юге Швеции, данных о пострадавших нет, говорится в сообщении для прессы полиции Мальме.

"В региональный центр управления полиции поступило несколько звонков из Розенгорд о громком взрыве. В настоящее время данных о пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Добавляется, что о детонации стало известно в воскресенье около 23.00 мск, сообщается о повреждениях фасада здания, около которого прогремел взрыв. На месте инцидента ожидается прибытие взрывотехников. О причинах взрыва пока не сообщается.

В свою очередь, как поясняет шведское информационное агентство ТТ, детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и который недавно также пострадал от взрыва.