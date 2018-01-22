Киев передал Донбассу помилованную Порошенко женщину

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Киев передал самопровозглашенным республикам Донбасса женщину, помилованную президентом Украины Петром Порошенко, рассказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сославшись на СБУ и пресс-службу администрацию главы государства.

По словам Геращенко, женщина ранее сама попросила Порошенко о помиловании, полностью признав свою вину. Сама она во время совершения преступления получила травмы, у нее ампутированы конечности, при этом у помилованной есть маленький ребенок.

Теперь, как заявила вице-спикер Рады, Киев ожидает передачи украинского военного в рамках договоренностей, достигнутых контактной группой в Минске, а также продолжает работу по освобождению из плена в ДНР и ЛНР других украинцев.