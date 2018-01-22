Во Франции два надсмотрщика пострадали при нападении заключенного в тюрьме

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Два надсмотрщика пострадали в результате нападения заключенного в тюрьме во французском департаменте Па-де-Кале, сообщает газета Voix du Nord.

Как пишет издание, заключенный, вооружившись ножкой железного стола, напал на надсмотрщиков в воскресенье вечером. Надзиратели получили серьезные травмы, у одного из них, предположительно, сломана рука. Оба пострадавших были госпитализированы.

Мотивы нападавшего не установлены, ведется расследование.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. После этого в тюрьмах по всей стране вспыхнули акции протеста сотрудников. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.