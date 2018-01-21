Полиция Греции назвала число участников митинга в Салониках

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости. Греческая полиция предварительно оценивает примерно в 90 тысяч число участников митинга "за Македонию" в Салониках, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Греции.

"С 13.00 (14.00 мск) проходит митинг с участием около 90 тысяч граждан на новой набережной Салоник. Митинг "Собрание за Македонию" идет нормально", — сообщили в пресс-служба

Главное управление полиции Салоник с утра приняло повышенные меры безопасности, по регулированию дорожного движения и соблюдению порядка при проведении мероприятия. "Люди приехали на 284 автобусах, которые охраняются в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Пресс-служба обещает предоставить новые данные после завершения митинга.

В воскресенье в Салониках проходит митинг под лозунгом "Македония — греческая", участники выступают против того, что в названии бывшей югославской республики Македония не будет термина "Македония". Со всей Греции были направлены более 500 автобусов.

Организаторы заявляют, что собрали более 200 тысяч участников. По некоторым оценкам организаторов, на набережной собрались 400 тысяч человек, но журналисты считают эти данные завышенными.

Как сообщили РИА Новости участники собрания, два километра набережной полностью заполнены людьми – от памятника Александру Македонскому до площади Аристотеля.

По мнению обозревателей, столь массовое участие греков в демонстрации создаёт проблемы для правительства при решении спора со Скопье.