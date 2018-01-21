Число погибших военных из-за схода лавины на востоке Турции увеличилось

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Число погибших турецких военнослужащих в результате схода лавины в провинции Битлис на востоке Турции в воскресенье возросло до пяти, 12 человек ранены, сообщает телеканал NTV.

Ранее турецкие СМИ сообщили о сходе лавины, двух погибших и трех пропавших без вести. Спасательная операция с участием вертолетов продолжается.

Отмечается, что военнослужащие находились в районе ЧП в связи с проводившейся там операцией против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.