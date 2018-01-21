Посольство РФ следит за ситуацией с задержанным в Финляндии россиянином

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв — РИА Новости. Посольство России в Финляндии следит за делом россиянина, задержанного на финско-российской границе по запросу бельгийских властей, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь дипмиссии Наталья Вежливцева.

Ранее финские СМИ сообщили о задержании гражданина России на пограничном пункте Ваалимаа, когда он возвращался в Санкт-Петербург из ЕС. Мужчину задержали по запросу властей Бельгии, где в конце декабря 2017 года он был заочно осуждён и приговорён к трём годам лишения свободы за отмывание денег и участие в организованной преступной группировке в 2008-2009 годах. Задержанный сообщил, что в России, в его доме, в 2010 году был проведён обыск, где присутствовали и представители бельгийских властей. Россиянин все обвинения отрицает и возражает против экстрадиции в Бельгию, утверждая, что никогда в этой стране не был.

"Девятнадцатого января финский суд принял решение об экстрадиции гражданина России, задержанного 6 января с.г. по запросу Бельгии. Готовится апелляция в Верховный суд. Если она будет подана в установленный законом недельный срок, рассмотрение дела может занять еще до двух недель. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с задержанным российским гражданином и его адвокатом", — рассказала агентству Вежливцева.

Имя задержанного не разглашается. По данным СМИ, россиянину 34 года. В настоящий момент он находится в тюрьме города Вантаа.