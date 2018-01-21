Посольство РФ следит за ситуацией с задержанным в Финляндии россиянином

ХЕЛЬСИНКИ, 21 янв — РИА Новости. Посольство России в Финляндии следит за делом россиянина, задержанного на финско-российской границе по запросу бельгийских властей, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь дипмиссии Наталья Вежливцева.
"Девятнадцатого января финский суд принял решение об экстрадиции гражданина России, задержанного 6 января с.г. по запросу Бельгии. Готовится апелляция в Верховный суд. Если она будет подана в установленный законом недельный срок, рассмотрение дела может занять еще до двух недель. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с задержанным российским гражданином и его адвокатом", — рассказала агентству Вежливцева.
Имя задержанного не разглашается. По данным СМИ, россиянину 34 года. В настоящий момент он находится в тюрьме города Вантаа.