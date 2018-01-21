Земан опроверг утверждения о том, что он "толкал" Чехию на Восток

ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан, выступая вечером в воскресенье в эфире TV Nova, опроверг утверждения своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша и его сторонников о том, что он, как действующий глава государства, якобы всячески "толкал" республику на Восток — к России и Китаю.

"Это дерзкая и глупая ложь. Но если бы я был снова избран президентом страны, я бы продолжил то, что делал (в своих внешнеполитических контактах) до сих пор. Один только пример, почему. Во время моего ноябрьского визита в Россию было подписано много крупных контрактов. В том числе – о поставке в РФ 6 тысяч чешских тракторов Zetor. Предприятие-производитель этих тракторов выпускает их 3 тысячи штук в год. Судите сами, на сколько времени он теперь обеспечен заказами, а занятые там люди – рабочими местами", — сказал Земан.

В дополнение к опровержению утверждений своих противников о том, что он якобы "толкал" Чехию на Восток вместо того, чтобы развивать ее евроатлантическую ориентацию, Земан напомнил о том, что именно в то время, когда он возглавлял правительство республики (1998-2002 годы), Чехия была принята в состав НАТО (1999 год) и уже вовсю шла подготовка к ее вступлению в состав Евросоюза (2004 год).

Земан также привел пример с недавним визитом в Китай французского президента Эммануэля Макрона, во время которого были подписаны крупные торговые соглашения между обеими странами.

В воскресенье вечером Милош Земан принял участие на TV Nova в первой из четырех запланированных предвыборных дискуссий, которую вел комментатор телеканала. Его соперник Йиржи Драгош согласился принять участие только в двух из них, во вторник и четверг.