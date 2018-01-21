Винник не просил политического убежища в Греции, заявил адвокат

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Адвокат Тимофей Мусатов, представляющий интересы арестованного в Греции гражданина России Александра Винника, просит СМИ не публиковать непроверенную информацию, которая может нанести существенный вред непосредственно Виннику и его семье.

Суды в Салониках приняли два решение — один состав судей постановил выдать Винника в Россию, а другой — в США, где его обвиняют отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-Е и где ему грозит 55 лет тюрьмы. Верховный суд Греции Ареопаг месяц назад отклонил апелляцию адвокатов. Винник вину не признает и называет дело американской провокацией, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. Решение по делу об экстрадиции вынесет министр юстиции Греции.

Мусатов заявил РИА Новости, что информация о подаче заявления Александром Винником о предоставлении политического убежища, опубликованная рядом СМИ со ссылкой на адвоката Илиаса Спирлиадиса, "неверна, не соответствует действительности".

"Причина ее появления мне неизвестна. Адвокат Спирлиадис заверил меня, что не давал подобного рода интервью. Более того, я на сегодняшний день являюсь единственным адвокатом, который представляет интересы семьи и Александра Винника. Я с ним общаюсь два раза в день, постоянно бываю у него в тюрьме. В любом случае, Илиас Спирлиадис не занимается и не занимался, ему не было поручения вести подобного рода дела. Самостоятельно адвокат не может ничего делать", — сказал Мусатов.

"Второе. Мы считаем, что подобного рода заявление в таком деле может нанести существенный вред непосредственно Александру Виннику, семье и интересам третьих лиц. Мы понимаем, что это ошибка, скорее всего, ненамеренная. Но мы просим и призываем журналистов более внимательно относиться к подобным сведениям, касающимся жизни, здоровья и будущего обычных людей", — сказал Мусатов.

Он подчеркнул, что любая информация по делу Винника может исходить только от него. "Никто другой не может комментировать это дело с должной степенью компетенции и знания", — сказал он.