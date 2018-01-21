В Норвегии открылась международная арктическая конференция

ТРОМСЁ (Норвегия), 21 янв — РИА Новости. Более трех тысяч представителей из 35 стран мира примут участие в международной научно-практической конференции "Арктические рубежи", которая в воскресенье открылась в заполярном городе Тромсё, рассказал РИА Новости директор конференции Уле Овертвейт.

"У нас заявлено больше трех тысяч человек, больше 40 стран. Это не только северные страны – такие как Финляндия, Швеция, Дания, но довольно многочисленные делегации приехали из Канады, Америки, а также из стран восточно-азиатского региона – Китай, Сингапур, Корея. Российская делегация тоже многочисленная, но, к сожалению, нет политиков высокого уровня в ранге министров, как из других стран", — сообщил Овертвейт.

По его словам, приглашения российским министрам были отправлены, но делегаты не смогли участвовать. "Мы на самом деле очень заинтересованы в том, чтобы сюда приезжали участники из России – ученые, политики, бизнесмены. Конечно, Россия – одна из важнейших стран на арктической арене. Мы и в будущем будем приглашать на конференцию", — пояснил директор конференции, добавив, что по количеству участников российская делегация – одна из самых многочисленных на конференции.

Согласно списку, опубликованному на сайте конференции, российская сторона представлена несколькими дипломатами, чиновниками региональных правительств и студентами, тогда как от Норвегии, Швеции, Финляндии и ряда других стран приехали министры и другие чиновники высокого ранга, следует из материалов конференции.

В программе форума заявлены главы МИД Норвегии и Венгрии Ине Эриксен Сёрейде и Петер Сийярто, министры из Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции, представитель комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, от России – директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.

В конце января норвежский заполярный город Тромсё с населением около 65 тысяч человек становится столицей так называемого циркумполярного мира — там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты — политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона: изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.

В этом году девиз конференции — "Объединяя Арктику". Традиционно в центре внимания делегатов будут проблемы изменения климата, загрязнения окружающей среды, права коренных народов и другие проблемы. Участники конференции обсудят, как полярные регионы разных государств мира должны добиваться устойчивого экономического развития, использовать транспортный и ресурсный потенциал северных морей, укреплять сотрудничество и учиться друг у друга.

Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным и арктическим центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам", крупнейшая обсерватория. Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.