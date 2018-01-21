В Норвегии открылась международная арктическая конференция

ТРОМСЁ (Норвегия), 21 янв — РИА Новости. Более трех тысяч представителей из 35 стран мира примут участие в международной научно-практической конференции "Арктические рубежи", которая в воскресенье открылась в заполярном городе Тромсё, рассказал РИА Новости директор конференции Уле Овертвейт.
По его словам, приглашения российским министрам были отправлены, но делегаты не смогли участвовать. "Мы на самом деле очень заинтересованы в том, чтобы сюда приезжали участники из России – ученые, политики, бизнесмены. Конечно, Россия – одна из важнейших стран на арктической арене. Мы и в будущем будем приглашать на конференцию", — пояснил директор конференции, добавив, что по количеству участников российская делегация – одна из самых многочисленных на конференции.
В программе форума заявлены главы МИД Норвегии и Венгрии Ине Эриксен Сёрейде и Петер Сийярто, министры из Норвегии, Дании, Финляндии и Швеции, представитель комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт, от России – директор второго европейского департамента МИД РФ Игорь Неверов.
В конце января норвежский заполярный город Тромсё с населением около 65 тысяч человек становится столицей так называемого циркумполярного мира — там проходит крупнейшая международная арктическая конференция "Арктические рубежи" (Arctic Frontiers). На этой площадке встречаются ведущие эксперты — политики, экономисты, предприниматели, ученые, которые обсуждают различные проблемы арктического региона: изменение климата, негативное воздействие человека на природу Арктики, баланс между интересами промышленности и окружающей среды, сохранение общих ресурсов.
Тромсё неофициально называют "столицей норвежского Заполярья", а также по праву считают крупным научным и арктическим центром. Население города, расположенного на островах, составляет около 70 тысяч человек, однако именно здесь расположен один из ведущих университетов Норвегии, центр изучения Арктики "Фрам", крупнейшая обсерватория. Тромсё также считается норвежскими "воротами в Арктику" — отсюда в начале века стартовали арктические экспедиции национальных норвежских героев Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. В городе ежегодно проводятся крупный международный кинофестиваль, фестивали классической и рок-музыки, джаза и техно, научные конференции.