ВАРШАВА, 21 янв — РИА Новости. Польские правоохранительные органы занялись расследованием празднования дня рождения Адольфа Гитлера, которое организовала общественная организация "Гордость и современность", сообщает со ссылкой на источник Польское радио.

СМИ выяснило, что министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро приказал региональному прокурору Катовиц начать следствие по делу о публичной пропаганде фашизма или иного тоталитарного строя, а также об использовании предметов с соответствующей символикой организацией "Гордость и современность".

В субботу телеканал TVN опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, которые устроила эта организация. В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

Первым из официальных лиц отреагировал на репортаж министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский.

"В Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя. Нет также согласия на появление в общественном пространстве символики фашистской, коммунистической или иной тоталитарной", — заявил он в воскресенье.

Министр отметил, что полиция будет предпринимать "адекватные — в соответствии со своими компетенциями — действия в отношении каждого лица или организации, которая разжигает ненависть по национальному, этническому или расовому признаку". По поводу опубликованного репортажа Бруджиньский пообещал связаться с руководством полиции и прокуратуры.