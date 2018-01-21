ВАРШАВА, 21 янв — РИА Новости. Польские правоохранительные органы занялись расследованием празднования дня рождения Адольфа Гитлера, которое организовала общественная организация "Гордость и современность", сообщает со ссылкой на источник Польское радио.
В субботу телеканал TVN опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, которые устроила эта организация. В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.
Первым из официальных лиц отреагировал на репортаж министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Бруджиньский.
"В Польше недопустима пропаганда фашистского, коммунистического или другого тоталитарного строя. Нет также согласия на появление в общественном пространстве символики фашистской, коммунистической или иной тоталитарной", — заявил он в воскресенье.