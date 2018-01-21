Нетаньяху призвал Европу серьезно отнестись к угрозе США по сделке с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Европы готовить поправки к ядерной сделке с Ираном, заявив, что им стоит серьезно отнестись к угрозе США аннулировать договоренности в случае невозможности его корректировки.

Американский президент Дональд Трамп ранее объявил о намерении поработать с конгрессом над "серьезными недостатками" соглашения с Ираном и вывести из него Соединенные Штаты, если "улучшение" не удастся.

"У меня есть послание для стран Европы. Я предлагаю им серьезно отнестись к словам президента Трампа", — сказал Нетаньяху, выступая на слете израильских послов.

"Если они хотят сохранить ядерное соглашение с Ираном, то должны представить поправки к нему, которые предотвратят превращение Ирана в ядерную державу, угрожающую им самим и всему миру", — продолжил глава правительства.

Иранскую проблематику он назвал одной из центральных тем предстоящих переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, который в воскресенье прибыл с двухдневным визитом в Израиль.

Нетаньяху известен как главный в мире противник иранской атомной сделки, в которой, помимо США, участвуют Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия.

Он утверждает, что соглашения, ставшие одним из самых заметных внешнеполитических достижений предшественника Трампа Барака Обамы, не только легализовали положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволили ему расширить, благодаря снятию санкций, поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

В Тегеране отрицают наличие военной компоненты в своей ядерной программе и настаивают на праве осваивать атом в мирных целях.