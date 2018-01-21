Лавров: всем сторонам конфликта в Донбассе нужно прекращать обстрелы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Обеим сторонам противостояния на Донбассе нужно прекращать стрельбу и отводить вооружения, однако украинской стороне мешает то, что Киев не контролирует ряд подразделений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже … Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

По его оценке, выполнению обязательств со стороны Киева мешает то, что он не контролирует ряд собственных подразделений.

"Есть множество свидетельств… из "Би-Би-Си", других СМИ, которые бывали даже в этом году на линии соприкосновения, что батальоны типа "Азова" и ряд других никем не контролируются, кроме своих командиров. Украинская армия и ВС Украины не имеют на них никакого влияния, они никого не слушают", — объяснил министр.

В качестве примера такой неподконтрольности Лавров привел блокаду Донбасса, объявленную радикалами. По его словам, президент Петр Порошенко поначалу осудил ее и "публично клялся ликвидировать … направлял какие-то силы по снятию этой блокады и провалился с этой попыткой".

"После этого он счел за лучшее на 180 градусов развернуться и выдать свой декрет, узаконивая эту блокаду", — напомнил Лавров.