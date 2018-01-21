МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в неспособности договариваться с КНДР, указав, что Вашингтон первым нарушил договоренности с Северной Кореей по ядерной проблеме в 2005 году.

Министр назвал неприемлемым нарушение международных договоренностей, согласованных ведущими странами, будь то ситуация с ядерной программой Ирана или ядерной программой КНДР.

"Если разрушается ткань правовых договорённостей, согласованных между ведущими странами в том или ином конфликте, тогда будет куча-мала, каждый сам за себя. Это будет очень печально. Я считаю это неприемлемым, будь то Иран, Сирия, Ливия, Йемен, Корейский полуостров, где тоже была договорённость 2005 года, четко фиксировавшая, что требуется от КНДР и других. Через пару недель после того, как все это было записано, американцы вдруг "раскопали" давний сюжет с каким-то счетом в каком-то банке Макао и стали арестовывать северокорейские счета. Можно сколько угодно спорить, насколько это справедливо, насколько Северная Корея была права, насколько США были неправы. Факт остается фактом. Была договорённость, было сказано, что с этого момента "стоп" в том, что касается конфронтации и всяких провокационных действий. Не получилось", — заявил Лавров в интервью газете "Коммерсант".

"Самая большая проблема сейчас, если говорить системно, это договороспособность", — подчеркнул министр.