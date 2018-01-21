Лавров назвал переворот на Украине позором Европы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров назвал историю переворота на Украине европейским позором.

"Эта украинская история, история переворота, история предательства Запада по отношению к международному праву, когда соглашение, подписанное министрами иностранных дел ведущих стран Евросоюза, было просто растоптано. После этого Евросоюз стал нас убеждать, что так и должно быть и что теперь ничего уже поделать нельзя. Это, по большому счету, европейский позор", — заявил он в интервью газете "Коммерсант".

Министр подчеркнул, что, "констатируя эту историческую данность, мы не замыкаемся в себе, а хотим выполнить Минские соглашения".

Двадцать первого февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович и лидеры парламентской оппозиции подписали Соглашение об урегулировании политического кризиса в республике. Свидетелями заключения договора выступили министры иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.

Тем не менее Германия, Польша и другие страны ЕС впоследствии не стали осуждать нарушение соглашения во время государственного переворота на Украине в марте 2014 года.