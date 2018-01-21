Попытки Киева "сбить прицел" минских соглашений неприемлемы, заявил Лавров

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва будет добиваться выполнения Киевом минских договорённостей, попытки "сбить прицел" неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось. Попытки "сбить прицел" и увести эти дискуссии в сторону, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать пакет, который честный, под которым подписался президент (Украины) Пётр Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Лавров сообщил, что у России есть "достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям".

"Надеюсь, что в частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят – из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц. Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально", — отметил глава МИД РФ.

Комментируя закон о реинтеграции Донбасса, принятый Украиной, Лавров сообщил, что этот документ "перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске".

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.