МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинец разместил в интернете объявление о "продаже" Верховной рады Украины. Оно опубликовано на сайте OLX.
"Продам Верховную раду, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством", — говорится в объявлении. "Стоимость" парламента продавец оценил в десять тысяч гривен (19 598 рублей. — Прим. ред.).
Автор объявления зарегистрирован на сайте с 2016 года и занимается торговлей запчастями к электронике. Заявку на продажу он разместил в разделе "Недвижимость". На момент публикации объявление просмотрели более 4,5 тысячи пользователей.
"Добрый вечер. Кому жилплощадь в центре города?" — интересуется один из пользователей Facebook.
"А можно без содержимого? Вывоз мусора просто нормально так стоит", — говорится в другом комментарии.
"Там не только мусор, еще и много скота", — написал еще один пользователь.
"Ну да, на улицу просто так не выгонишь, негуманно, набегут защитники животных", — ответили в комментариях.