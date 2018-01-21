МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Никто не предлагал России обсудить поправки по проекту резолюции ООН о возможном вводе миротворцев организации в Донбасс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В то же время МИД России выражал обеспокоенность в связи с попытками затянуть рассмотрение российского проекта резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе. По данным газеты Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев.

"Поправок нам никто не предлагал, а мы как раз хотим поправок", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, идет ли обсуждение поправок к проекту резолюции, которые предложил Вашингтон.

По словам главы МИД РФ, он обсуждал вопрос миротворцев ООН в Донбассе со своим украинским, французским и немецким коллегами, которые говорят, "что это очень правильный и хороший шаг, но нужно что-то еще".

Лавров добавил, что в самом проекте резолюции записано то, что все должны быть абсолютно привержены принципу Комплекса мер, одобренному резолюцией Совета Безопасности ООН, который предполагает согласование всех действий между Киевом, Донецком и Луганском.

"Нам отвечают, что надо подумать, как еще что-то сделать. Но "пар уходит в свисток", никто с нами не садится и не начинает обсуждать. Идеи, которые выдвигали вне контекста работы над нашим проектом резолюции, идут в другом направлении ", — отметил Лавров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Однако Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.