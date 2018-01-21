Лавров не видит никаких правил в условиях продвижения НАТО на Восток

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В условиях продвижения НАТО на Восток сегодня нет никаких правил, заявил в интервью газете "Коммерсант" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как рассказал Лавров, во времена "холодной войны" гонка вооружений происходила в рамках принятой обеими сторонами геополитики, "была условная линия НАТО — Варшавский договор".

"Но сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил. Нигде нет какой-то линии, которая является "красной чертой", — заявил он.

По мнению министра, границу РФ можно назвать "красной чертой", только если исходить из того, что у России не может быть никаких интересов в регионе, в Евроатлантике.

"Дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные и исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями. Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более, когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине", — сказал он.

Лавров также считает, что "серьезные политики в Европе понимают, что эти "красные линии" необходимо уважать так же, как их уважали во время "холодной войны".