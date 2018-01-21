Трамп призвал республиканцев добиться голосования по долгосрочному бюджету

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе добиться голосования по проекту бюджета на длительный срок, прибегнув к схеме, когда решение по нему может быть принято простым большинством голосов.

Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь (08.00 мск субботы), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против чего выступают республиканцы и Белый дом. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров"

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 12 часов ночи в субботу.

"Приятно видеть, как ожесточенно республиканцы борются за нашу армию и безопасность наших на нашей границе. Демократы просто хотят, чтобы поток нелегальных мигрантов вливался в нашу страну бесконтрольно. Если тупиковая ситуация сохранится, республиканцам следует использовать (большинство в — ред.) 51% — "ядерную опцию" (Nuclear Option) и проголосовать за настоящий, долгосрочный бюджет, никаких временных резолюций о продолжении финансирования!" — написал президент в Twitter.

Трамп предлагает однопартийцам прибегнуть к принятому в США способу обойти критические ситуации, когда конгрессмены не могут принять решение по ключевым законопроектам из-за непримиримых разногласий — так называемой "ядерной опции". В этом случае вводится ограниченный срок на дебаты между партиями. Если по его истечении компромисс не достигается, проводится новое голосование, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов.

При обычной процедуре голосования по бюджету для его принятия необходимы 60% голосов. В этом случае республиканцы не могут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у них лишь 51 голос из 100. При использовании "ядерной опции" республиканцы смогут провести свой проект самостоятельно.

Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции. Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Дональда Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.