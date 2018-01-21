Трамп призвал республиканцев добиться голосования по долгосрочному бюджету

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе добиться голосования по проекту бюджета на длительный срок, прибегнув к схеме, когда решение по нему может быть принято простым большинством голосов.
Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 12 часов ночи в субботу.
"Приятно видеть, как ожесточенно республиканцы борются за нашу армию и безопасность наших на нашей границе. Демократы просто хотят, чтобы поток нелегальных мигрантов вливался в нашу страну бесконтрольно. Если тупиковая ситуация сохранится, республиканцам следует использовать (большинство в — ред.) 51% — "ядерную опцию" (Nuclear Option) и проголосовать за настоящий, долгосрочный бюджет, никаких временных резолюций о продолжении финансирования!" — написал президент в Twitter.
При обычной процедуре голосования по бюджету для его принятия необходимы 60% голосов. В этом случае республиканцы не могут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у них лишь 51 голос из 100. При использовании "ядерной опции" республиканцы смогут провести свой проект самостоятельно.