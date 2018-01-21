РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Трамп призвал республиканцев добиться голосования по долгосрочному бюджету

Сюжет:
Ситуация с финансированием федеральных ведомств в США (18)
20:4721.01.2018
(обновлено: 20:54 21.01.2018)
03050
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фотоКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в конгрессе добиться голосования по проекту бюджета на длительный срок, прибегнув к схеме, когда решение по нему может быть принято простым большинством голосов.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Год с Трампом: он пообещал вернуть Америке величие. Но что-то пошло не так
Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь (08.00 мск субботы), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против чего выступают республиканцы и Белый дом. Белый дом уже назвал политику демократов в сенате "поведением лузеров"

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц, но демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате работа правительства остановилась в 12 часов ночи в субботу.

"Приятно видеть, как ожесточенно республиканцы борются за нашу армию и безопасность наших на нашей границе. Демократы просто хотят, чтобы поток нелегальных мигрантов вливался в нашу страну бесконтрольно. Если тупиковая ситуация сохранится, республиканцам следует использовать (большинство в — ред.) 51% — "ядерную опцию" (Nuclear Option) и проголосовать за настоящий, долгосрочный бюджет, никаких временных резолюций о продолжении финансирования!" — написал президент в Twitter.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканцев обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств США
Трамп предлагает однопартийцам прибегнуть к принятому в США способу обойти критические ситуации, когда конгрессмены не могут принять решение по ключевым законопроектам из-за непримиримых разногласий — так называемой "ядерной опции". В этом случае вводится ограниченный срок на дебаты между партиями. Если по его истечении компромисс не достигается, проводится новое голосование, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов.

При обычной процедуре голосования по бюджету для его принятия необходимы 60% голосов. В этом случае республиканцы не могут обойтись без поддержки демократов в сенате, где у них лишь 51 голос из 100. При использовании "ядерной опции" республиканцы смогут провести свой проект самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Трамп заявил об успешных переговорах с демократами по бюджету
Демократы требуют принять бюджет и иммиграционное законодательство одним пакетом, Белый дом призывает голосовать по бюджету отдельно, а взамен обещает как можно скорее начать переговоры по иммиграции. Демократы выступают против основных положений предвыборной программы Дональда Трампа — строительства стены на границе с Мексикой и высылки нелегальных иммигрантов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена