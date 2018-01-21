Гражданин Казахстана погиб при нападении боевиков на отель в Кабуле

АЛМА-АТА, 21 янв – РИА Новости. Гражданин Казахстана погиб при нападении боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

"Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле", — написал он на своей странице в Facebook.

По его информации, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и министерства иностранных дел. В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на родину.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.