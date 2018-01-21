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Кадыров обвинил Запад в замалчивании кризиса в Афганистане

20:3721.01.2018
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку боевиков на отель в Кабуле, заявил, что Запад замалчивает "кровавый кризис" в Афганистане, который с каждым годом только усугубляется.

Сотрудники афганской службы безопасности рядом с отелем Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018
© REUTERS / Omar Sobhani
Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*, в атаке участвовали пять боевиков группировки. По данным источника телеканала Tolo News, в атаке боевиков погибли 43 человека, но МВД подтверждает гибель только 18 человек. По данным министерства, среди них – 14 иностранцев.

"С каждым днём кровавый кризис только углубляется, миллионы людей утратили жильё, работу, растут целые поколения афганцев, не видевших школу или институт, способных только воевать. Просвещенный Запад замалчивает эту проблему. Его волнует только решение вопросов однополых браков", — написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" в воскресенье.

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
При нападении на отель в Кабуле погибли шесть украинцев, заявил Климкин

Он также подчеркнул, что правозащитные организации США и Европы "стыдятся посмотреть в сторону Афганистана". "Затяжные военные конфликты, длящиеся десятилетиями в Афганистане и других соседних странах, дают все основания полагать, что они носят искусственный характер и преследуют цель поставить на колени исламские страны и народы. Несбыточные мечты!", — заявил глава Чечни.

"Трагедии афганского народа не видно ни конца ни краю. Афганистана, как государства, давно уже нет. США и их союзники по какой-то там коалиции, собранные со всех концов света, многие годы способствуют сохранению кровавого конфликта. Урегулирование не продвинулось ни на один шаг", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что "Вашингтон, оккупировав Афганистан, взял на себя ответственность за прекращение войны, восстановление мира, устранение внутренних противоречий, возрождение стертой с лица земли экономики". В заключении Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в отеле Кабула, а также пожелал Афганистану мира и единства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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