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Вице-президент США прибыл с визитом в Израиль

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (402)
20:2721.01.2018
(обновлено: 21:10 21.01.2018)
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© REUTERS / Ammar AwadВице-президент США Майк Пенс прибыл в международный аэропорт Бен-Гуриона,Израиль. 21 января 2018Вице-президент США Майк Пенс прибыл в международный аэропорт Бен-Гуриона,Израиль. 21 января 2018
© REUTERS / Ammar Awad

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль, благодарный американской администрации за признание столичного статуса Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2018 / Stephane Mahe
Нетаньяху назвал невозможным мир на Ближнем Востоке без участия США
На заключительном и самом продолжительном этапе своего ближневосточного турне Пенс проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином, выступит в парламенте, посетит Стену плача и мемориал жертв Холокоста "Яд ва-Шем".

Израильские телеканалы ведут прямую трансляцию из тель-авивского аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, куда Пенс прилетел на военно-транспортном самолете. Встречать высокого гостя поручено министру туризма Яриву Левину. Израильская полиция уже перекрыла автострады, по которым его кортеж двинется в Иерусалим.

Нетаньяху, который в понедельник утром примет Пенса в своей канцелярии, а вечером даст в его честь торжественный обед, назвал вице-президента "большим другом Израиля" и анонсировал обсуждение с ним актуальной региональной повестки, включая проблематику Ирана.

"Я очень жду нашей встречи. Мы обсудим усилия администрации (президента США Дональда) Трампа по блокированию иранской агрессии и иранской ядерной программы и, конечно, пути продвижения безопасности и мира в регионе", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства. Он добавил, что не видит альтернативы "американскому лидерству" на Ближнем Востоке.

Визит Пенса пройдет без заезда к палестинцам, которые в знак протеста против игнорирования их претензий на восточную часть Иерусалима отказались принимать вице-президента и объявили об отказе от американского посредничества в урегулировании конфликта с Израилем.

Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AFP 2018 / Risto Bozovic
Вице-президент США и глава Египта обсудили обстановку на Ближнем Востоке
Из солидарности с палестинцами арабские депутаты Кнессета собираются бойкотировать запланированное на понедельник выступление Пенса с парламентской трибуны. Нетаньяху назвал готовящийся демарш "позором" и пообещал сам присутствовать в Кнессете, чтобы оказать гостю "то большое уважение, которого он заслуживает".

Согласно официальной программе, во вторник, заключительный день визита, Пенсу предстоит встреча с президентом Реувеном Ривлином, посещение комплекса "Яд ва-Шем" с возложением венков в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами в годы Второй мировой войны, и поездка к Стене плача — величайшей святыне иудаизма.

Перед приездом в Израиль Пенс посетил Египет и Иорданию. Его ближневосточное турне планировалось на декабрь, но было отложено на фоне массовых протестов в арабском мире, возмущенном решением США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство из Тель-Авива.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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