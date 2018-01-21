При нападении на отель в Кабуле погибли шесть украинцев, заявил Климкин

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в результате террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле погибли шесть украинцев.

"Доложил президенту (Украины Петру Порошенко — ред.) о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.