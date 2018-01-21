Cиловики целенаправленно обстреляли автобус на КПП, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Огонь по автобусу в районе пункта пропуска велся украинскими силовиками целенаправленно, это "первая ласточка" принятия Киевом закона о реинтеграции Донбасса, заявил в воскресенье журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе, один человек погиб, еще один ранен. Украинские силовики, в свою очередь, обвинили в обстреле автобуса у КПП ополченцев.

"Это первая ласточка принятия закона о деоккупации (закон о реинтеграции — ред.). Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам. Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый. Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать — с "Утеса" (крупнокалиберный пулемет — ред.) шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били", — сказал Захарченко.