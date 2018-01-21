МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников, аналогов которому у США нет, пишет издание National Interest.

Этот комплекс, также известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, — наследник таких систем ПВО, как "Шилка" и "Тунгуска". "Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Во время конфликта в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники — так, в декабре прошлого года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим, отмечается в статье.

"Панцири" в Сирии не привлекли такого внимания аналитиков и журналистов, как С-400, во многом из-за того, что эта система — малого радиуса действия, пишет NI. Она выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, а также отвечает за противодействие низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. Эта способность приобретает в современных условиях ключевое значение, отмечает издание.

В Вооруженных силах Соединенных Штатов системы, аналогичной "Панцирям", нет, так как Сухопутные войска США рассчитывают, что все угрозы с воздуха сумеет устранить американская авиация, пишет автор.

Однако в первой, решающей фазе вооруженного конфликта Соединенным Штатам, возможно, не удастся завоевать превосходство в воздухе. Кроме того, хотя американские истребители сбили несколько беспилотников над Сирией, стоимость израсходованных ракет и топлива наверняка намного превысила цену уничтоженных дронов.

Атака беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим показывает, что такие системы необходимы, так как нескольким патрульным самолетам в случае отражения массированной атаки дронов придется нелегко. В будущем, скорее всего, и сами эти атаки станут куда масштабнее, заключает National Interest.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив 13 ударных беспилотников. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, а семь уничтожили комплексы "Панцирь-С".