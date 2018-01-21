Испанская прокуратура потребует арестовать Пучдемона в Копенгагене

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (488)

МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. Испанская прокуратура обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, если он отправится, как было объявлено ранее, из Брюсселя в Копенгаген.

В минувшую пятницу Университет Копенгагена сообщил, что в понедельник Пучдемон примет участие в дебатах "Каталония и Европа на перекрестке за демократию".

В распространенном в воскресенье сообщении прокуратура отмечает, что соответствующий запрос будет направлен судье Пабло Льярене, который ведет дела, связанные с так называемым объявлением независимости Каталонии, если "подтвердится" поездка Пучдемона в датскую столицу.

"Если будет подтверждение, прокуратура намерена немедленно действовать, запросив судью Верховного суда активировать европейский ордер на арест и экстрадицию, чтобы запросить датские судебные власти задержать подозреваемого", — говорится в сообщении.

Пучдемон и еще четыре бывших советника правительства, в отношении которых выдвинуты обвинения в организации мятежа и подготовке восстания, уехали из Испании в Бельгию два месяца назад. С того времени Пучдемон не покидал бельгийскую территорию.

В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.