Испанская прокуратура потребует арестовать Пучдемона в Копенгагене

МАДРИД, 21 янв — РИА Новости. Испанская прокуратура обратится в суд с требованием выдать европейский ордер на арест бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, если он отправится, как было объявлено ранее, из Брюсселя в Копенгаген.
В распространенном в воскресенье сообщении прокуратура отмечает, что соответствующий запрос будет направлен судье Пабло Льярене, который ведет дела, связанные с так называемым объявлением независимости Каталонии, если "подтвердится" поездка Пучдемона в датскую столицу.
"Если будет подтверждение, прокуратура намерена немедленно действовать, запросив судью Верховного суда активировать европейский ордер на арест и экстрадицию, чтобы запросить датские судебные власти задержать подозреваемого", — говорится в сообщении.
В декабре судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал ордер на арест Пучдемона на территории страны, однако отозвал европейский ордер, выданный ранее судьей Национальной судебной палаты.