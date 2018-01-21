Одна из крупнейших бригад ВСУ покинула Донбасс в полном составе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (164)

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, также известной как "Закарпатский легион", покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, сообщает РИА Украина.

Подразделение уже прибыло в место постоянной дислокации — Закарпатскую область. Там же теперь дислоцируется эшелон с техникой и автомобилями военных.

Движение поддержки закарпатских военных разместило в своем Facebook-аккаунте фотографии прибывших в регион бойцов.

Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.

Точное место дислокации отдельной горно-пехотной бригады в Донбассе не называется.