ДНР настаивает на проведении ОБСЕ расследования обстрела автобуса на КПП

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. ДНР будет настаивать на проведении миссией ОБСЕ тщательного расследования обстрела автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе и наказании виновных, заявил полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе в воскресенье днем, один человек погиб, еще один ранен. Украинские силовики обвинили в обстреле автобуса ополченцев.

"Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чем не повинных людей иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя. Мы готовим ноту в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координаторов переговорного процесса с полной информацией о произошедшем и требованием проведения тщательного расследования этой трагедии и наказания виновных", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Народного совета ДНР.

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