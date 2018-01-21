МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире интернет-канала Politeka.

По его словам, "целевых лиц" можно проконтролировать любым способом — это относится и к обычным гражданам, и к администрации президента Украины Петра Порошенко. Маломуж предположил, что на другом конце провода могут быть и российские спецслужбы.

"Я допускаю, что в некоторых форматах это возможно. Когда он (Порошенко. — Прим. ред.) говорит по какому-то телефону, а часто бывает такой соблазн — срочно переговорить, они спокойно его слушают", — сказал бывший руководитель украинской внешней разведки.

Николай Маломуж возглавлял Службу внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год. С 2008-го — генерал украинской армии, в 2010 году по состоянию здоровья уволен в запас. Был внештатным советником президента Украины Виктора Януковича.