Песков отметил, что в мире стало меньше самостоятельных лидеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в мире стало меньше самостоятельных лидеров, с такими было легче договариваться главе РФ Владимиру Путину.

"И если раньше были гораздо более суверенные лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то и, конечно, договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше",- сказал Песков в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" телеканала "Россия-1"

Как сказал Песков, "было бы неправильно называть какие-то фамилии, но очевидно, их стало меньше". "Наверное, Путин – это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. Мало кто в мире может с ним сравниться",- сказал пресс-секретарь президента.

Древние китайцы, отметил Песков, сравнивали жизнь во время перемен со страшным проклятием. "К сожалению, мы с вами живем во время перемен, и во время смены координат всей системы международных отношений, международных торговых отношений, и в системе международного права. После того, как неоднократно международное право было попрано различными странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки, естественно, происходят такие тектонические сдвиги",- сказал Песков.