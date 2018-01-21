Глава МИД Украины осудил атаку боевиков на отель в Кабуле

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решительно осудил террористическую атаку на отель Intercontinental в Кабуле и выразил соболезнования родным погибших.

Ранее официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате атаки в Кабуле погиб гражданин Украины.

"Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel накануне вечером. По последним данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.