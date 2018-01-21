Нетаньяху назвал невозможным мир на Ближнем Востоке без участия США

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достижение мира и безопасности на Ближнем Востоке невозможно без лидирующего американского участия, и сообщил, что намерен обсудить с приезжающим вице-президентом США Майком Пенсом актуальную региональную повестку, включая ядерную программу Ирана.

Пенс в воскресенье вечером начинает двухдневный визит в Израиль, где приветствовали недавнее решение США о признании Иерусалима столицей еврейского государства и намерение скорректировать атомную сделку с Ираном.

"Сегодня вечером к нам приезжает большой друг Израиля, настоящий друг, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс… Я очень жду нашей встречи. Мы обсудим усилия администрации (президента США Дональда) Трампа по блокированию иранской агрессии и иранской ядерной программы и, конечно, пути продвижения безопасности и мира в регионе", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

"Тот, кто действительно стремится к реализации этих целей, знает, что американскому лидерству нет замены", — добавил он.

Визит Пенса пройдет без заезда в Палестину, власти которой в знак протеста против игнорирования их претензий на восточную часть Иерусалима объявили об отказе от американского посредничества в урегулировании конфликта с Израилем.