Полиция применила слезоточивый газ против анархистов в Салониках, пишут СМИ

АФИНЫ, 21 янв — РИА Новости. Греческая полиция применила слезоточивый газ против анархистов, которые пытались прорваться на массовый митинг в центре Салоников, сообщает сайт thestival.gr.

В воскресенье в Салониках проходит митинг под лозунгом "Македония — греческая", участники выступают против того, что в названии бывшей югославской республики Македония не будет термина "Македония". Со всей Греции были направлены более 500 автобусов. По данным полиции, на митинг собрались 50 тысяч человек. Организаторы заявляют, что собрали более 200 тысяч участников.

Анархисты пообещали собрать контрмитинг "против националистов".

Около 50 анархистов пытались прорвать полицейское оцепление, чтобы пройти к танцующим на улице группам людей в национальных одеждах.

Полиция применила слезоточивый газ, анархисты стали забрасывать полицейских камнями, сообщает сайт.

По мнению обозревателей, столь массовое участие греков в демонстрации создаёт проблемы для правительства при решении спора со Скопье.