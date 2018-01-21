В Одесской области мужчина открыл стрельбу во время ремонта ЛЭП у дома

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Пенсионер открыл стрельбу из ружья во время ремонта линии электропередачи в селе Долиновка Одесской области, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники районной электрической станции спиливали ветви деревьев у дома местного жителя. В это время 68-летний хозяин вышел во двор и начал требовать прекращения ремонтных работ. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и выстрелил из него в землю", — говорится в сообщении полиции в Facebook. Отмечается, что происшествие произошло в субботу.

По данным полиции, пострадавших в результате стрельбы нет. На месте работали сотрудники полиции, они изъяли ружье, разрешение на оружие у мужчины не было. Полиция завела дело по статье "хулиганство".