Тегеран готов выступить посредником в диалоге Багдада и курдов

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Иран выражает готовность урегулировать препятствия в диалоге между центральным правительством Ирака и автономным регионом Иракский Курдистан, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Отношения центральных властей Ирака с автономным Курдистаном осложнились после проведения курдами референдума о независимости в сентябре прошлого года, согласия на который Багдад не давал. В субботу глава автономии Нечирван Барзани прибыл в Иран на переговоры.

"Исламская Республика Иран, приняв во внимание новую политику Эрбиля и его сосредоточенность на диалоге и сотрудничестве с Багдадом, приложит все усилия, чтобы урегулировать препятствия между иракским правительством и регионом Курдистан", — передает агентство слова Шамхани на встрече с курдским премьер-министром Барзани.

Шамхани подчеркнул исторические связи между иранским и иракским народами, в частности в курдских провинциях. Он отметил, что, несмотря на "разжигание смуты врагами двух народов", двустороннее сотрудничество и стратегические отношения между странами развиваются.

В пятницу сообщалось, что Барзани впервые после референдума встретился в Багдаде с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади. Курдский телеканал Rudaw отмечал, что встреча состоялась благодаря посредничеству иранских дипломатов.

Автономный регион Иракский Курдистан 25 сентября минувшего года провел референдум о независимости от Ирака, на котором за отделение проголосовали около 93% курдов. Багдад не давал согласие на проведение референдума и не признал его итоги. Центральные власти ввели в отношении автономии ряд санкционных мер и потребовали отменить результаты голосования для начала диалога о восстановлении отношений.