Город Рейханлы в Турции подвергся обстрелу из Африна, сообщили СМИ

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

Турецкие боевики из Свободной сирийской армии занимают позицию в районе Тал Малид, к северу от Алеппо. 20 января 2018

АНКАРА, 21 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Город Рейханлы провинции Хатай на юге Турции в воскресенье подвергся ракетному обстрелу из сирийского Африна, где турецкая армия проводит операцию против вооруженных формирований курдов, сообщает газета Sabah.

Отмечается, что по городу было выпущено три ракеты. По предварительным данным, в результате обстрела есть раненые. На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.