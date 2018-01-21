Шульц призвал свою партию голосовать за переговоры с альянсом Меркель

БЕРЛИН, 21 янв — РИА Новости. Глава немецких социал-демократов Мартин Шульц призвал съезд проголосовать за начало коалиционных переговоров с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы просим вас о поддержке старта коалиционных переговоров. Я пришел в итоге к выводу, что вступление в коалиционные переговоры оправдывает себя", — сказал Шульц, добавив, что "две опции, которые имеются в наличии — это нужно ясно сказать, чтобы каждый в этом зале представлял, о чем идет речь — коалиционные переговоры или новые выборы", при этом "новые выборы для нас не будут верным путем".

Он напомнил собравшимся о содержании соглашения по итогам пятидневного зондирования между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и ХДС/ХСС, уточнив, что "социал-демократы достигли многого" и могут реализовать в составе будущего правительства ФРГ "значительную часть своих предвыборных обещаний".

"При всем уважении к сомнениям, которые испытывают многие из вас, я прошу вас о доверии. Я глубоко убежден, что то, что развивалось в последние недели, новая ситуация является вызовом для нас в любом контексте. Процесс обновления должен идти, но страна и континент нуждаются в усилении социал-демократической политики", — сказал Шульц.

Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября. Окончательное решение о старте коалиционных переговоров с альянсом ХДС/ХСС будет принято на съезде СДПГ в воскресенье, 21 января.

Руководство всех партий, которые приняли участие в пятидневных зондирующих консультациях о начале коалиционных переговоров по формированию нового немецкого правительства, рекомендовало приступить к полноценным переговорам. Об этом 12 января сообщили лидеры партий — Ангела Меркель от Христианско-демократического союза (ХДС), Мартин Шульц от СДПГ и Хорст Зеехофер от Христианско-социального союза (ХСС).

Шульц, выступая 12 января на пресс-конференции в штаб-квартире СДПГ в Берлине, назвал итоги зондирующих консультаций "великолепными", а содержание 28-страничного соглашения, подписанного с центристско-консервативным альянсом ХДС/ХСС по результатам работы, "не риторикой, а серьезными договоренностями". Однако многие члены партии заявили, что разочарованы исходом предварительных консультаций.