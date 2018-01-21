Число жертв нападения на отель в Кабуле увеличилось до 43 человек

Нападение на отель в Кабуле (12)

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле. 21 января 2018

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Не менее 43 человек погибли в результате атаки боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее была информация о 12 погибших. Среди жертв есть гражданин Украины, заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД республики Василий Кирилич.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан"*, в нападении участвовали пять бойцов группировки.

Вооруженные боевики проникли в здание отеля Intercontinental вечером в субботу. Атаку, которая длилась около 18 часов, удалось отразить. В итоге спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. В настоящий момент пожарные пытаются потушить охватившее часть здания пламя.

Отель подвергается атаке террористов не в первый раз. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание гостиницы, погибли 12 человек. Всех боевиков ликвидировали.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.