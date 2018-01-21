В ЛНР обвинили Киев в срыве развода сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 янв — РИА Новости. Украинская сторона сорвала разведение сил и средств на участке №1 у Станицы Луганской 21 января, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Украинская сторона в очередной раз сорвала выполнение рамочного решения контактной группы о разведении сил и средств 21 сентября 2016 года на участке в районе Станицы Луганской", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В ЛНР напомнили, что на очередном раунде переговоров в Минске 18 января представители Киева сами заявили о возможной дате разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская 21 января, при отсутствии нарушений режима прекращения огня более семи суток на данном участке.

"По состоянию на 21 января 2018 года СММ ОБСЕ последнее нарушение режима прекращения на вышеуказанном участке разведения фиксировала 25 декабря 2017 года. Таким образом, на сегодня у украинской стороны были все основания для выполнения рамочного решения. Однако по непонятным причинам Украина в очередной раз сорвала выполнение минских договоренностей по разведению сил и средств", — говориться в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно официальным ежедневным отчетам СММ ОБСЕ за период с 1 октября 2016 года по 21 января 2018 года всего было зафиксировано 16 периодов полного обоюдного соблюдения режима прекращения огня в течение более семи суток на данном участке.

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