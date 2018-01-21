Семьям погибших в сгоревшем автобусе в Казахстане выплатят пособия

ТАШКЕНТ, 21 янв — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил выплатить пособия семьям погибших при пожаре автобуса в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства.

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"По поручению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, всем семьям 52 погибших граждан Республики Узбекистан в результате возгорания автобуса на автомобильной дороге Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан выделены единовременные пособия", — говорится в сообщении на сайте главы государства. Размер пособий не уточняется.

Представителями местных органов исполнительной власти, подразделений министерства здравоохранения, органов самоуправления на местах ведется работа по оказанию моральной и материальной поддержки семьям погибших, добавили в пресс-службе.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что в ночь на 20 января в Ташкент специальным авиабортом в соответствии с решением президента страны были доставлены тела узбекских граждан, погибших при ЧП. Еще двое выживших узбекистанцев остаются в Актобе в рамках следственных мероприятий.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что основная версия случившегося пожара — неосторожное обращение с огнем.