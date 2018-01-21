В Праге умерла еще одна женщина, пострадавшая при пожаре в гостинице

ПРАГА, 21 янв – РИА Новости, Александр Куранов. В Праге скончалась уже вторая за воскресенье женщина, находившаяся в критическом состоянии после субботнего пожара в гостинице Eurostars David в центре города, общее число жертв пожара составило 4 человека, сообщил РИА Новости представитель пражской Факультативной больницы Михал Шнайдер.

В центре Праги вечером в субботу произошел пожар в 4-звездочной гостинице Eurostars David. В результате пожара погибли 4 человека и еще 7 человек пострадали, в том числе трое — тяжело. Как сообщил РИА Новости представитель пражской полиции Ян Данек, национальность двух женщин, скончавшихся в воскресенье, полицией пока не установлена. Об остальных пострадавших, включая двух погибших, полиции известно, что они являются гражданами Франции, Германии, Нидерландов, Южной Кореи и Турции.

"Сегодня утром скончалась вторая из двух женщин, поступивших в нашу больницу в субботу вечером в очень тяжелом состоянии. Данных об их национальности у персонала больницы нет, этим вопросом занимается полиция", — сказал Шнайдер в воскресенье.

Все раненые при пожаре распределены по пражским больницам. Еще около 40 человек, которые отравились дымом, получили помощь на месте. Те жильцы, которым не понадобилась госпитализация, были размещены владельцами Eurostars David в другой принадлежащей им гостинице также в центре Праги. Причиной пожара стала неисправность вентиляции на первом этаже гостиницы.