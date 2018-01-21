У Земана и Драгоша равные шансы на победу во втором туре, показал опрос

ПРАГА, 21 янв – РИА Новости, Александр Куранов. Действующий глава Чехии Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, вышедшие во второй тур президентских выборов, имеют практически равные шансы на победу, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентствами MEDIAN и KANTAR TNS, они опубликованы в воскресенье.
"Из тех избирателей, которые собираются принять участие 26-27 января в выборах президента, 34,5% твердо намерены проголосовать за Земана, еще 11% предполагает это сделать. Драгоша хотят поддержать 36,5% избирателей и еще 8,5% склоняются к этому", — говорится в сообщении агентств MEDIAN и KANTAR TNS.
Земану отдают предпочтение, в основном, люди старшего возраста и с невысоким уровнем образования, проживающие в сельской местности, в небольших городах или на окраине крупных городов. Драгоша поддерживает творческая и техническая интеллигенция, жители Праги и ряда других крупных городов, молодежь в возрасте до 30 лет.
Опрос был проведен 16-18 января, в нем участвовали 1522 человека во всех регионах республики. Примерно каждый десятый из них отказался ответить на вопрос о том, за кого будет голосовать во втором туре или еще не определился с этим.