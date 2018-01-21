ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле автобуса у КПП в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (161)

ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по автобусу в районе пункта пропуска "Еленовка", один человек погиб, один ранен, сообщили в командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел в 13:20 по местному времени. Информация о других пострадавших уточняется. В ДНР обещают расследовать происшествие.

"Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями", — заявил представитель оперативного командования ДНР.

Самопровозглашенная республика зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки. При этом в ДНР отметили, что силовики использовали не только стрелковое оружие.

"Противник применял артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы", — сказал представитель ДНР.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы за минувшие сутки шесть раз открывали огонь по их позициям, в результате пятеро военных получили ранения.

В Минске Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.