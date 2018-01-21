ДОНЕЦК, 21 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по автобусу в районе пункта пропуска "Еленовка", один человек погиб, один ранен, сообщили в командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями", — заявил представитель оперативного командования ДНР.
Самопровозглашенная республика зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки. При этом в ДНР отметили, что силовики использовали не только стрелковое оружие.
"Противник применял артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы", — сказал представитель ДНР.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы за минувшие сутки шесть раз открывали огонь по их позициям, в результате пятеро военных получили ранения.
В Минске Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.
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