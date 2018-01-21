Сеул одобрил визит делегации КНДР в рамках подготовки к Олимпиаде

ТОКИО, 21 янв — РИА Новости. Правительство Южной Кореи одобрило план визита делегации КНДР в составе восьми человек с 25 по 27 января в рамках подготовки к участию северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Предполагается, что члены северокорейской делегации осмотрят потенциальные места для размещения спортсменов из КНДР во время Олимпиады, пресс-центры, места проведения встреч и переговоров, стадионы и другие объекты. Также не исключается, что представители КНДР посетят Сеул с целью выбора места проведения показательного выступления северокорейских мастеров тхэквондо.
По итогам состоявшихся 17 января рабочих переговоров КНДР и Южная Корея договорились о совместном выходе команд на открытии Олимпиады в Пхёнчхане под флагом объединения, сформировать единую команду в женском хоккее для участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, а также согласовали численность северокорейской команды спортсменов.
Олимпийская команда КНДР будет состоять из 150 человек. Она посетит Южную Корею 1 февраля, неделю спустя туда прибудут 230 болельщиков и журналисты. На Олимпиаде также состоится показательное выступление северокорейских мастеров тхэквондо.