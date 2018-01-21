В Баку заявили, что понимают Турцию в вопросе операции против курдов

БАКУ, 21 янв — РИА Новости. Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции в отношении безопасности в связи с террористическими угрозами, заявил в воскресенье РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в этой борьбе. Для обеспечения международного и регионального мира и безопасности особенно важно искоренение террористической угрозы", — сказал Гаджиев.
Он напомнил, что Турция неоднократно подвергалась террористическим атакам, в результате которых погибало множество невинных людей.
"Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасности в связи с террористическими угрозами. Мы желаем братской Турции и турецкому народу, чтобы больше никогда не подвергались предательским террористическим атакам", — резюмировал Гаджиев.