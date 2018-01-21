В Баку заявили, что понимают Турцию в вопросе операции против курдов

Sehidler Mescidi мечеть рядом с комплексом Башни пламени в Баку. Архивное фото

Sehidler Mescidi мечеть рядом с комплексом Башни пламени в Баку. Архивное фото

БАКУ, 21 янв — РИА Новости. Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции в отношении безопасности в связи с террористическими угрозами, заявил в воскресенье РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, всего были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

"Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и поддерживает усилия международного сообщества в этой борьбе. Для обеспечения международного и регионального мира и безопасности особенно важно искоренение террористической угрозы", — сказал Гаджиев.

По его словам, как было заявлено турецким правительством, целью операции "Оливковая ветвь", проводимой Вооруженными силами страны, является обеспечение безопасности границ Турции, обезвреживание террористических угроз в регионе и защита гражданских людей, проживающих в регионе, от террористических нападений и угроз.

Он напомнил, что Турция неоднократно подвергалась террористическим атакам, в результате которых погибало множество невинных людей.

"Азербайджан полностью понимает основательную обеспокоенность Турции о безопасности в связи с террористическими угрозами. Мы желаем братской Турции и турецкому народу, чтобы больше никогда не подвергались предательским террористическим атакам", — резюмировал Гаджиев.