МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Оксфордский университет подлил время проведения экзаменов по математике и информатике, чтобы студентки ощущали меньший стресс и лучше справлялись с заданиями, пишет газета Sunday Times.

Как отмечает издание, руководство учебного заведения обеспокоилось большой разницей в академических достижениях по этим предметам между юношами и девушками. Например, в прошлом году дипломы с отличием получили лишь 21,1% выпускниц математического направления в то время как среди выпускников таких успехов достигли 45,5%.

Чтобы уравновесить результаты, администрация вуза решила внести изменения в условия проведения экзаменов. Руководство университета основывалось в своем решении на результатах исследований, согласно которым женщины больше, чем мужчины подвержены стрессу, если им необходимо выполнять работу за ограниченный период времени. Поэтому было принято решение сделать условия экзамена более щадящими.

Студентам, сдающим выпускные экзамены по математике, было предложено 105 минут на выполнение заданий вместо установленных ранее 90. При этом "объем и сложность зданий не изменились".

"Предполагается, что это может нивелировать разрыв между полами, который появился в последние годы. В любом случае, экзамен должен быть демонстрацией понимания математики, а не гонкой на время", — приводит газета выдержку из документа для внутриуниверситетского пользования.

По данным газеты, нововведения уже положительно отразились на результатах студенток.

Как отмечает газета, ранее исторический факультет университета заменил экзамен, поводившийся в аудитории, письменным зданием для выполнения на дому. Этот шаг также был призван улучшить результаты тестирования среди учащихся девушек, но некоторые профессора расценили его как "сексистский".