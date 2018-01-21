В Кабуле при атаке боевиков на отель погиб гражданин Украины

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Гражданин Украины погиб в результате нападения боевиков на отель в Кабуле, сообщил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимы оперативные и скоординированные действия на месте трагедии", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Накануне вечером пятеро боевиков проникли в отель Intercontinental. По последним данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, включая генерального консула Афганистана в Карачи. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Люди по простыням спускались из окон отеля, захваченного боевиками в Кабуле

Этот отель уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011 года девять нападавших ворвались в здание отеля, погибли 12 человек. Всех боевиков ликвидировали в ходе спецоперации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.