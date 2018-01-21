МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал заявил, что при нападении боевиков радикального движения "Талибан"* на отель в Кабуле погиб генеральный консул страны в пакистанском Карачи.

"Наш коллега (Абдулла Вахид) Поян, недавно назначенный генеральный консул в Карачи, бывший генеральный консул в Пешаваре, был среди тех, кого жестоко убили в ходе террористической атаки прошлой ночью в Кабуле", — написал посол Афганистана в своем официальном аккаунте в Twitter.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны перестрелка и взрывы. В итоге афганским властям удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Как сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на источники, в результате нападения погибли 18 человек. Ранее МВД страны сообщало, что жертвами атаки стали пять человек, в нападении участвовали шесть боевиков. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

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* Террористическая организация, запрещена в России